"كل ما تحتاجه موجود في جدة".. "بنزيما": سأبقى في السعودية بعد اعتزال كرة القدم

أعرب نجم نادي اتحاد جدة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، عن سعادته بالعيش في مدينة جدة، داعيًا الجميع إلى زيارتها.
وقال "بنزيما"، في تصريح لحساب دوري "روشن" عبر منصة "إكس": "العيش في جدة يناسبني. إذا أردت أن تذهب للتنزه أو للشواطئ وتشرب القهوة، أو أن ترتاح قليلًا، كل شيء تحتاجه موجود هنا، على الجميع أن يزور جدة".
كما أعلن أنه سيبقى في السعودية بعد اعتزاله لعبة كرة القدم، من أجل مشروعات مستقبلية عدة.
وعلى الصعيد الكروي هذا الموسم، قال: "هدفنا واضح في الفريق علينا أن نتحسن كثيرًا خلال المباريات. نمتلك الجودة واللاعبين الجيدين. نمتلك كل الأشياء اللازمة حتى نؤدي بشكل أفضل ونحقق الإنجازات".
يذكر أن كريم بنزيما، لعب مباراتين في الدوري هذا الموسم 2024-2025، سجل خلالهما هدفًا واحدًا، واختير هدفه الذي سجله في شباك "التعاون" كأفضل هدف خلال الجولة الثانية من دوري "روشن" للمحترفين.