"كل ما تحتاجه موجود في جدة".. "بنزيما": سأبقى في السعودية بعد اعتزال كرة القدم

وقال "بنزيما"، في تصريح لحساب دوري "روشن" عبر منصة "إكس": "العيش في جدة يناسبني. إذا أردت أن تذهب للتنزه أو للشواطئ وتشرب القهوة، أو أن ترتاح قليلًا، كل شيء تحتاجه موجود هنا، على الجميع أن يزور جدة".