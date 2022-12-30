الكشف عن طواقم تحكيم مباريات اليوم من الجولة 11 لدوري روشن

حيث أسند للحكم سلطان الحربي قيادة مباراة الفتح وضيفه الفيحاء، والمقررة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وسيساعده كل من سعد السبيعي وأحمد العتيق، فيما سيشرف على غرفة الفيديو الحكم عبدالله الخربوش، بمساعدة من هشام الرفاعي .