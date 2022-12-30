الكشف عن طواقم تحكيم مباريات اليوم من الجولة 11 لدوري روشن

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي تقود مباريات اليوم الجمعة من الجولة الحادية عشر من منافسات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023.
حيث أسند للحكم سلطان الحربي قيادة مباراة الفتح وضيفه الفيحاء، والمقررة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وسيساعده كل من سعد السبيعي وأحمد العتيق، فيما سيشرف على غرفة الفيديو الحكم عبدالله الخربوش، بمساعدة من هشام الرفاعي .
وكلف محمد أبو شقارة بإدارة لقاء الوحدة ونظيره العدالة، والذي تستضيفه مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويعاونه ياسر السلطان كمساعد أول وبليغ آل رمضان مساعد ثانٍ، على أن تكون غرفة الفيديو تحت عهدة ممدوح آل شهدان وبمساعدة من عبدالصمد بكري.
واختار اتحاد القدم الحكم محمد السماعيل لقيادة مواجهة الشباب وضيفه الاتفاق، والمقررة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، على أن يعاونه كل من فيصل القحطاني ومؤيد المسجن، بينما سيتولى تركي الخضير إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد وزي.