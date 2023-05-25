الفيحاء: تذاكر مباراتنا أمام الاتحاد جاهزة.. وهذه أسعارها

كشف نادي الفيحاء، اليوم الخميس، عن أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضيفه الاتحاد، السبت المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.