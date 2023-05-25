الفيحاء: تذاكر مباراتنا أمام الاتحاد جاهزة.. وهذه أسعارها

كشف نادي الفيحاء، اليوم الخميس، عن أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضيفه الاتحاد، السبت المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.
وكتب البرتقالي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "فهود المدرج.. تذاكر لقاء الفيحاء والاتحاد متاحة الآن.. مباراة مهمة وحضوركم مهمّ.. فهودنا بانتظار مؤازرتكم ودعمكم؛ لأن حضوركم دائمًا يفرق".
وتراوحت أسعار التذاكر التي تم طرحها إلكترونيًّا عبر منصة "إيفينتو" بين 115 ريالًا للموحدة، و345 للفضية.