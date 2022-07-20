رياضة
الباطن يضم مهاجم الهلال على سبيل الإعارة
أعلنت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، اليوم الأربعاء، ضم مهاجم الهلال تركي المطيري، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقعت إدارة النادي مع اللاعب تركي المطيري بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد قادمًا من نادي الهلال.
وتابع البيان: "وقدمت إدارة النادي خالص شكرها وتقديرها لنظيرتها إدارة نادي الهلال على تعاونها غير المستغرب في تسهيل إجراءات انتقال اللاعب".
من جانب آخر، أبدى اللاعب سعادته بالتوقيع للباطن، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق آمال وطموحات عشاق الباطن.