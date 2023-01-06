دوري روشن.. "الاتفاق" في مواجهة "أبها" و"الفيحاء" أمام "الباطن"

تختتم غداً السبت مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
يلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ3.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
يدخل الفيحاء المباراة ولديه 11 نقطة ويحتل المركز الـ12، في حين يدخل الباطن اللقاء وهو يملك نقطة واحدة ويحتل المركز الـ16 (الأخير).
يواجه الاتفاق نظيره أبها في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يلعب الاتفاق اللقاء ولديه 13 نقطة، ويحتل المركز العاشر، بينما يحتل أبها المركز الثامن ويمتلك 16 نقطة.