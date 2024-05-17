الهلال يتصدر قائمة أعلى الأندية من خارج أوروبا قيمة سوقية للاعبين

كشفت تقارير صحفية عن قائمة أعلى أندية كرة القدم من خارج أوروبا في القيمة السوقية للاعبين، وتواجدت ثلاثة أندية سعودية ضمن الخمس الأوائل في القائمة.
وتصدر نادي الهلال بحسب تقرير موقع الشرق قائمة أعلى الأندية لكرة القدم من خارج أوروبا قيمة السوقية للاعبين بنحو أكثر من 242 مليون يورو .
وجاء بالمركزين الثاني والثالث ناديا بالميراس، وفلامنغو البرازيليان بقيمة سوقية للاعبين بلغت نحو 220، 165.5 مليون يورو على التوالي.
واحتل المركز الرابع نادي الأهلي، حيث بلغت قيمة لاعبيه السوقية نحو 163.7 مليون يورو، ثم النصر بقيمة سوقية للاعبين بلغت نحو 144 مليون يورو.