الاتحاد يتعاقد مع لاعب الهلال "معاذ الفقيهي" لأربع سنوات

بدأت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، من براعم نادي الهلال وتدرج مع الفئات السنية حتى وقّع عقدًا احترافيًّا أول في مسيرته مع نادي الهلال عام 2020، ثم تمّ استدعاؤه للفريق الأول في الموسم 202 من المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وفي صيف 2023 انتقل إلى صفوف التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.