الاتحاد يتعاقد مع لاعب الهلال "معاذ الفقيهي" لأربع سنوات

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، ضمَّ الظهير الأيسر معاذ الفقيهي لمدة أربع سنوات، حتى 2028؛ لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول قادمًا من نادي الهلال.
وبثّ الحساب الرسمي للنادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب معاذ فقيهي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة أربعة مواسم؛ حيث تمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي للنادي السيد "دمينجوس أوليفيرا" واللاعب.
ويعدّ "معاذ" من أبرز الأسماء التي نجحت في تقديم نفسها بشكل مميز ومتطور خلال الفترة الماضية في مركز الظهير الأيسر.
وأضاف البيان: "أشاد الرئيس التنفيذي للنادي السيد دمينجوس أوليفيرا باللاعب الذي أظهر حبًّا للنادي ورغبةً صادقة في الانضمام إلى صفوفه، كما أنه يتوافق مع الرؤية الرياضية للنادي في استقطاب المواهب الشابة التي تمتلك الموهبة والطموح لتشكيل إضافة مميزة ضمن مجموعة الفريق، وتمنى للاعب وزملائه التوفيق في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية".
وتابع: "من جهته أبدى اللاعب معاذ فقيهي سعادته بتمثيل النادي الذي أحبه منذ صغره، وتمنى أن يلعب في صفوفه لإسعاد جماهيره الكبيرة، مؤكدًا بأنه سيعمل مع زملائه على تقديم الأفضل لإسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات لنادي الاتحاد".
من جانبه أكد نادي الهلال إتمام صفقة انتقال اللاعب لصفوف الاتحاد؛ حيث كتب على حسابه: "معاذ فقيهي ينتقل إلى صفوف فريق الاتحاد".
بدأت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، من براعم نادي الهلال وتدرج مع الفئات السنية حتى وقّع عقدًا احترافيًّا أول في مسيرته مع نادي الهلال عام 2020، ثم تمّ استدعاؤه للفريق الأول في الموسم 202 من المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وفي صيف 2023 انتقل إلى صفوف التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.