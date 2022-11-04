"ريناتو" مدرب "غريميو" يطالب بالتعاقد مع "ميشيل ديلغادو" محترف "الهلال"

وانتقل ميشيل صاحب الـ26 عاماً، إلى نادى الهلال بعقد يمتد لمدة 3سنوات، حيث يجيد ديلغادو اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه يبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر، وسجل اللاعب مع الهلال الموسم الماضى 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة خاضها رفقة الفريق.