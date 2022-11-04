"ريناتو" مدرب "غريميو" يطالب بالتعاقد مع "ميشيل ديلغادو" محترف "الهلال"

كشفت تقارير إعلامية برازيلية عن اهتمام البرازيلى ريناتو غاوتشو، مدرب نادي غريميو بالتعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.
ونشر حساب "viva sport" المهتم بكرة القدم البرازيلية أن مدرب غريميو، يثق بإمكانيات ديلغادو، حيث قدم اللاعب أفضل مستوياته مع المدرب، عندما كانا معاً في نادي فلامنغو البرازيلي.
وسبق أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بلاعب الهلال أبرزها ساوباولو وفلامنجو وكورينثيانز وبوتافوجو لكسب خدمات ديلغادو.
وانتقل ميشيل صاحب الـ26 عاماً، إلى نادى الهلال بعقد يمتد لمدة 3سنوات، حيث يجيد ديلغادو اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه يبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر، وسجل اللاعب مع الهلال الموسم الماضى 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة خاضها رفقة الفريق.