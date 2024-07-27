حلم الذهب.. المشاركة الأولمبية السعودية الثالثة عشرة تواعد التاريخ

تستعد السعودية لافتتاح مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في العاصمة الفرنسية باريس، والأمل يحدو السعوديين بالظفر بالميدالية الذهبية الأولى، والإنجاز الخامس في تاريخ مشاركات المملكة في الحدث الكبير.
وتفتتح باكورة المشاركة السعودية الثالثة عشرة في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية بعد ساعات قليلة السباحة مشاعل العايد، وذلك بمشاركتها في منافسات السباحة 200 متر حرة في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الرياض.
وتتسلح المملكة بأربعة إنجازات سابقة في الدورات الأولمبية الصيفية، وذلك بحصول رياضييها على 4 ميداليات، تتنوع بين فضيتين وبرونزيتين، في دورات سيدني 2000، ولندن 2012، وطوكيو 2020، وتأمل الرياض في إضافة ميداليات جديدة إلى جدولها إنجازاتها الأولمبية.
وتأتي المشاركة السعودية في باريس 2024 بعدد 10 رياضيين في 4 منافسات وهي: قفز الحواجز، والتايكوندو، وألعاب القوى، والسباحة.
واستعد الرياضيون العشرة بشكل مكثف عبر عددٍ من المعسكرات التدريبية الخارجية للحدث العالمي، متسلحين بقدرات فنية مميزة، وروح عالية لرفع علم البلاد عاليًا في سماء باريس.
تشارك المملكة في رياضة السباحة عبر السباحة مشاعل العايد، التي تشارك في سباق 200م حرة، وزميلها السباح زيد السراج، الذي يشارك في سباق 100م حرة، ويُعد أصغر مشارك سعودي في هذه الدورة المقامة في باريس.
وقد استعد السباحان للحدث الكبير عبر معسكر تدريبي في منطقة نورماندي في الشمال الفرنسي، وكانا أول الواصلين قرية الرياضيين لبدء المنافسات.
وفي أم الألعاب ألعاب القوى يشارك حسين آل حزام في منافسات القفز بالعصا، فيما يشارك زميله الرامي محمد تولو في دفع الجلة، أما زميلتهما هبة مالم فتمثل السعودية منافسات 100 متر.
واستعد "تولو" لمنافسات دفع الجلة عبر معسكر في لشبونة البرتغالية، ويتدرب حاليًا في المعسكر السعودي في نورماندي رفقة زميليه "آل حزام"، و"هبة"، استعدادًا لدخول قرية الرياضيين وافتتاح المنافسة.
يمثل المملكة هذا العام في رياضة التايكوندو اللاعبة دنيا أبو طالب في منافسات وزن 49 كجم، التي استعدت عبر عددٍ من المعسكرات التدريبية، منذ إعلان تأهلها التاريخي للأولمبياد كأول لاعبة سعودية تتأهل عبر التصفيات التأهيلية، بدأتها بالرياض، ثم أنطاليا التركية، وتعسكر حاليًا في تونس؛ حتى موعد وصولها إلى باريس في الثالث من أغسطس المقبل.
يمثل أخضر قفز الحواجز في الفرق والفردي الفرسان رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وخالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي، وسبق للفارسين "الدهامي"، و"الشربتلي" الحصول على برونزية لندن 2012 رفقة الفريق السعودي.
ويتسلح الفرسان السعوديون عمومًا بإنجاز سابق تاريخي لأخضر قفز الحواجز بالحصول على برونزيتين في سيدني 2000، ولندن 2012.
واستعد الفرسان السعوديون عبر معسكرات في دول ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وينتظر وصولهم إلى العاصمة الفرنسية باريس في الثلاثين من يوليو الجاري؛ لدخول غمار المنافسات.