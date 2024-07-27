حلم الذهب.. المشاركة الأولمبية السعودية الثالثة عشرة تواعد التاريخ

يمثل المملكة هذا العام في رياضة التايكوندو اللاعبة دنيا أبو طالب في منافسات وزن 49 كجم، التي استعدت عبر عددٍ من المعسكرات التدريبية، منذ إعلان تأهلها التاريخي للأولمبياد كأول لاعبة سعودية تتأهل عبر التصفيات التأهيلية، بدأتها بالرياض، ثم أنطاليا التركية، وتعسكر حاليًا في تونس؛ حتى موعد وصولها إلى باريس في الثالث من أغسطس المقبل.