"ميتروفيتش" يقود الهلال للنجاة من مطب ضمك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على شقيقه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها ميتروفيتش للهلال في الدقيقة 45+5 قبل أن يتعادل كامانو لضمك في الدقيقة 50.
ثم يضيف حبيب ديالو الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 53 قبل أن يتعادل الهلال في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه مصعب الجوير.
ونجح اللاعب ميتروفيتش قي العودة بالهلال مرة أخرى للمباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84.
بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده من النقاط عند النقطة رقم 6 في حين يبقى ضمك بلا رصيد.