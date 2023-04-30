في بطولة كأس النخبة .. طائرة الأهلي والابتسام يتصدران اليوم الأول

أسفرت نتائج اليوم الاول من بطولة كأس جاهز للنخبة للكرة الطائرة عن فوز الأهلي على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائج الأشواط 25/17 ، 26/24 ، 25/19.