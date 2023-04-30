في بطولة كأس النخبة .. طائرة الأهلي والابتسام يتصدران اليوم الأول

أسفرت نتائج اليوم الاول من بطولة كأس جاهز للنخبة للكرة الطائرة عن فوز الأهلي على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائج الأشواط 25/17 ، 26/24 ، 25/19.
فيما فاز الابتسام على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط 22/25 ، 25/23 ، 25/20 ، 25/23 .
وتتواصل غدًا الاثنين منافسات اليوم الثاني بإقامة مباراتين الأولى تجمع الهلال والفيصلي 4.30 عصرًا يقود اللقاء أمين الطريفي حكم أول ومحمد الثنيان حكم ثانٍ وأحمد البريك مسجلاً .
ويلتقي في المباراة الثانية الأهلي والابتسام 7 مساء يقود اللقاء محمد الحناكي حكم أول وأحمد القرني حكم ثانٍ وسمير الراجح مسجلاً.