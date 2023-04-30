رياضة

في بطولة كأس النخبة .. طائرة الأهلي والابتسام يتصدران اليوم الأول

في بطولة كأس النخبة .. طائرة الأهلي والابتسام يتصدران اليوم الأول
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أسفرت نتائج اليوم الاول من بطولة كأس جاهز للنخبة للكرة الطائرة عن فوز الأهلي على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائج الأشواط 25/17 ، 26/24 ، 25/19.

فيما فاز الابتسام على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط 22/25 ، 25/23 ، 25/20 ، 25/23 .

وتتواصل غدًا الاثنين منافسات اليوم الثاني بإقامة مباراتين الأولى تجمع الهلال والفيصلي 4.30 عصرًا يقود اللقاء أمين الطريفي حكم أول ومحمد الثنيان حكم ثانٍ وأحمد البريك مسجلاً .

ويلتقي في المباراة الثانية الأهلي والابتسام 7 مساء يقود اللقاء محمد الحناكي حكم أول وأحمد القرني حكم ثانٍ وسمير الراجح مسجلاً.

بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة

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