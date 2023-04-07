"كاس" تؤجل حسم قضية جوزيف دي سوزا ضد "الأهلي"

كشف القانوني "أحمد الشيخي" عن بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي السعودي في إحدى القضايا المرفوعة ضد النادي من أحد اللاعبين السابقين بالفريق.
وقال "الشيخي" بحسابه الشخصي عبر "تويتر": "تسلّم الأهلي قبل ساعات خطاباً من محكمة التحكيم الدولي "كاس" يفيد بتأجيل حسم قضية جوزيف دي سوزا لاعب الفريق السابق.
وأوضح القانوني أن هذا التأجيل يُعتبر لصالح النادي لأسباب عديدة وخصوصًا لأنها القضية الأكبر ضد النادي الأهلي.
وأضاف قائلاً: "إن هناك أنباء غير مؤكدة حتى الآن، تفيد بنجاح النادي الأهلي، بإغلاق قضية دجانيني تافاريس أيضًا، سيتم التأكد منها لاحقاً".
وكان الأهلي واجه عدة قضايا مرفوعة من لاعبين سابقين؛ للمطالبة بمستحقاتهم بعد إنهاء عقودهم.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قراره القاضي بمنع النادي الأهلي من التسجيل لفترتين متتاليتين؛ لعدم تسديد مستحقات الجامايكي لويس جرابان مهاجم الفريق السابق.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول دوري يلو برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم صاحب المركز الثاني.