في الجولة 11 من دوري روشن.. الشباب يفتح ملف مواجهة الاتفاق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب ، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الاتفاق ، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في دوري روشن السعودي.