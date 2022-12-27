في الجولة 11 من دوري روشن.. الشباب يفتح ملف مواجهة الاتفاق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب ، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته بقيادة المدير الفني مورينو، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الاتفاق ، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في دوري روشن السعودي.
استهل المدرب حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، ثم قسم الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الأمس إذ أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تمارين فنية وتكتيكية في منتصف الملعب.
من جانب آخر أجرى اللاعب آرون سالم أشعة رنين مغناطيسي على موضع الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس، وسيتم تحديد مدة العلاج بعد ظهور النتيجة.