استعداداً لكأس آسيا.. الأخضر تحت 17 يتعادل مع غانا "ودياً"

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع ضيفه منتخب غانا بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وتمكن مهاجم "الأخضر" نواف البشري من تسجيل 3 أهداف للمنتخب في الدقائق 10، 18، و29، بينما تمكن زميله نواف الجدعاني من التسجيل في الدقيقة 20.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبد السلام برناوي، ياسين خالد، رياض يامي، محمد هزازي، رامز العطار، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف البشري، طلال حاجي.