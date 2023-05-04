استعداداً لكأس آسيا.. الأخضر تحت 17 يتعادل مع غانا "ودياً"

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع ضيفه منتخب غانا بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.