عمدة نورماندي الفرنسية يزور معسكر الفريق السعودي المشارك في أولمبياد باريس 2024

زار عمدةُ مدينة نورماندي الفرنسية السيد "مارك أنتوني جيمت"، معسكرَ لاعبي المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي تفتتح بالعاصمة الفرنسية باريس في السادس والعشرين من يوليو الحالي.
والتقى السيد "جيمت" بلاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى الواثب "حسين آل حزام"، ولاعب المنتخب السعودي للسباحة زيد السراج، بحضور مديرة البعثة السعودية الأستاذة أفنان برناوي، وعدد من إداريّي البعثة في مقرّ تدريبات البعثة بنورماندي.
وأكد عمدة المدينة أمنياته بالتوفيق والنجاح لهم في مشاركتهم الأولمبية.
وشهد اللقاءُ تقديمَ اللاعبين لعدد من أطفال المدينة الذين رحّبوا باللاعبين متمنّين لهم التوفيق في المشاركة الثالثة عشرة للسعودية في الألعاب الأولمبية.
من جهة أخرى أجرى المنتخبُ السعودي لقفز الحواجز حصةً تدريبية صباح اليوم؛ حيث سيلتحقون بالبعثة السعودية في باريس، قبل مشاركتهم الأولمبية بـ48 ساعة، تماشيًا مع النظام المتبع من اللجنة الأولمبية الدولية.