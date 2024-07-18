عمدة نورماندي الفرنسية يزور معسكر الفريق السعودي المشارك في أولمبياد باريس 2024

من جهة أخرى أجرى المنتخبُ السعودي لقفز الحواجز حصةً تدريبية صباح اليوم؛ حيث سيلتحقون بالبعثة السعودية في باريس، قبل مشاركتهم الأولمبية بـ48 ساعة، تماشيًا مع النظام المتبع من اللجنة الأولمبية الدولية.