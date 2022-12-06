يمثلون 79 دولة.. وصول المنتخبات المشاركة في نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022

بدأت وفود المنتخبات المشاركة في نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022، في الوصول إلى مدينة الرياض استعدادًا لمشاركتها في البطولة التي تستمر منافستها خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بمشاركة 208 لاعبين ولاعبات يمثلون 79 دولة من مختلف قارات العالم.
وباشرت المنتخبات تدريباتها في مقر أكاديمية مهد بالرياض استعدادًا لانطلاق منافسات أكبر وأهم حدث رياضي سنوي في روزنامة الاتحاد الدولي للتايكوندو، والمصنف من فئة الـ10 نجوم، ويجمع صفوة لاعبي التايكوندو حول العالم؛ حيث يسعى اللاعبون واللاعبات المشاركون إلى حصد أكبر قدر من النقاط لتحسين تصنيفهم التأهيلي لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة في باريس 2024.
وعلى صعيد آخر، وصل الرياض يوم أمس الدكتور تشونغ وون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، للوقوف على آخر التحضيرات قبل انطلاق منافسات الحدث الرياضي الكبير. وأشاد تشو بجهود المملكة في تطوير ونشر رياضة التايكوندو، معربًا عن إعجابه بالتقدم المستمر والنتائج الطيبة التي يحققها لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي على كافة المستويات، ومثمنًا كافة الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لتذليل كافة المعوقات وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان تقديم الحدث وفقًا لأرقى المعايير العالمية.
العمري يرّحب بالمشاركين
ورحّب العميد الركن شداد العمري، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، بنخبة اللاعبين المشاركين في نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو من مختلف أنحاء العالم، معربًا عن فخره باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير، والتي تعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات، وتجسّد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي وتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن ترسخ مكانة المملكة الريادية على الساحة الرياضية العالمية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال العمري: "المملكة عوّدت الجميع على التنظيم المتميز لمختلف البطولات العالمية والقارية؛ لما تتمتع به من خبرات إدارية وبنية تحتية وثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي، ونسعى من خلال استضافة هذه النسخة إلى تأكيد جدارة المملكة باستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية".
تسجيل اللاعبين
وبدأت اليوم الثلاثاء عمليات تسجيل اللاعبين المشاركين، كما يُعقد أيضًا اجتماعات حكام البطولة والأطباء ورؤساء الوفود المشاركة، على ان تبدأ غدًا عملية وزن اللاعبين لتحديد فئات الأوزان التي يشاركون بها، علمًا بأن منافسات نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو تقام في 8 فئات للأوزان، وهي: تحت 49 كجم، وتحت 57 كجم، وتحت 67 كجم، وفوق 67 كجم للسيدات، وتحت 58 كجم، وتحت 68 كجم، وتحت 80 كجم، وفوق 80 كجم للرجال.
تدريبات المنتخب السعودي
ومن ناحية أخرى، يواصل المنتخب السعودي الأول للتايكوندو للرجال والسيدات والمنتخب البارالمبي، استعداداته للمشاركة في نهائيّات الجائزة الكبرى للتايكوندو؛ حيث يسعى المنتخب السعودي إلى تسجيل أولى ميداليات المملكة في هذه البطولة، عن طريق لاعبيه ولاعباته المشاركين في هذه النهائيات؛ وهم: فهد السميح، عبدالله القرني، علي المبروك، أحمد المولد، ميس الشمري، فاطمة آل صلاح، طيبة الشريف، أسامة عسيري، إياد آل تريك، عباس الشيخ، وعبدالعزيز الجابر، الذين يواصلون تدريباتهم في أكاديمية مهد بالمجمع الأولمبي.
وحرصت إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو على تكامل الطاقم المساند للمنتخبات؛ لضمان الظهور بأفضل صورة ممكنة في هذا المحفل الدولي الكبير، وتوفير كل احتياجات اللاعبين لتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية، ويتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب السعودي من المدربين: الروسي قربان بوغداييف، والوطنيين: محمد القحطاني، وفهد بن دويسان، وجهاد البحارنة، وهاني آل تريك، وخالد العسيري. والفريق الإداري: من خالد الأسمري، وعلي الهاشم، ورهف الجوهي، ومحمد الحبابي. والجهاز الطبي من: عبدالعزيز ذيب، ومحمد أزعوفي، ورغد الغامدي. ويشرف على المنتخبات المشاركة مدير المنتخبات ناصر القحطاني، برئاسة نائب رئيس الاتحاد الأستاذ محمد الوبران.
43 حكمًا لإدارة المنافسات
وعلى صعيد متصل، رشّح الاتحاد الدولي للتايكوندو 3 حكام سعوديين للمشاركة في إدارة مباريات البطولة؛ وهم: مجاشع علوي، وغازي الغانم، وعبدالإله الموينع، ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا لما يحظى به الحكم السعودي من سمعة متميزة في إدارة مثل هذه المنافسات، وتواجده في أكبر المنافسات العالمية، وانعكاسًا لما تقدمه لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة الدولي فايز عبدالرحمن السلولي، إضافة إلى 40 حكمًا من مختلف دول العالم.
يشار إلى أن منافسات فئة البارالمبية ستنطلق يوم 8 ديسمبر في جميع الأوزان، فيما ستنطلق باقي المنافسات يوم 9 ديسمبر الذي سيشهد حفل افتتاح البطولة عند الخامسة والنصف مساءً، بمنافسات الدور التمهيدي والأدوار الإقصائية، فيما ستقام مباريات الأدوار النهائية يوم 10 ديسمبر.
أبرز لاعبي العالم في العاصمة السعودية
تستقطب البطولة أبرز لاعبي التايكوندو في العالم؛ حيث يشارك المصنفون الأوائل عالميًّا في جميع الأوزان، التي تتضمن من الرجال: إيكارو ميغيل مارتينز في وزن فوق 80 كجم، ومحمد خليل جندوبي في وزن تحت 58 كجم، وبرادلي سيندن في وزن تحت 68 كجم، وسيموني أليسيو في وزن تحت 80، ومن السيدات: بيانكا كوك في وزن فوق 67 كجم، بانيباك ونجباتاناكيت في وزن تحت 49 كجم، وزونكشي لو في وزن تحت 57 كجم، ماجدا ويت هينين في وزن تحت 67 كجم.
الجدير بالذكر أن نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو، أكبر وأهم حدث رياضي سنوي على روزنامة الاتحاد الدولي للتايكوندو؛ كون المشاركة فيها تكون عبر البطاقات التأهيلية، والرصيد النقطي الذي يحرزه اللاعب طوال مشاركاته في البطولات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي على مدار السنة، وتصنف ضمن فئة 10 نجوم؛ الأمر الذي يعني حصول اللاعب على 100 نقطة عند إحرازه الميدالية الذهبية.
وتقام منافسات الجائزة الكبرى للتايكوندو منذ العام 2013، وتعدّ كوريا الجنوبية أكثر المنتخبات حصدًا للميداليات في هذه البطولة برصيد 116 ميدالية مختلفة، وتأتي روسيا ثانيًا بـ66 ميدالية، ثم بريطانيا بـ58 ميدالية، وستشارك الدول الثلاث في البطولة، بالإضافة إلى دول أخرى حصدت العديد من الميداليات كالصين وإيطاليا وصربيا وكازاخستان وإسبانيا وتايلاند وفرنسا وكرواتيا وأمريكا والأردن ومصر.