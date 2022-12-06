يمثلون 79 دولة.. وصول المنتخبات المشاركة في نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022

تدريبات المنتخب السعودي

ومن ناحية أخرى، يواصل المنتخب السعودي الأول للتايكوندو للرجال والسيدات والمنتخب البارالمبي، استعداداته للمشاركة في نهائيّات الجائزة الكبرى للتايكوندو؛ حيث يسعى المنتخب السعودي إلى تسجيل أولى ميداليات المملكة في هذه البطولة، عن طريق لاعبيه ولاعباته المشاركين في هذه النهائيات؛ وهم: فهد السميح، عبدالله القرني، علي المبروك، أحمد المولد، ميس الشمري، فاطمة آل صلاح، طيبة الشريف، أسامة عسيري، إياد آل تريك، عباس الشيخ، وعبدالعزيز الجابر، الذين يواصلون تدريباتهم في أكاديمية مهد بالمجمع الأولمبي.