بطولة قفز السعودية.. كيالي: الجياد قبل الأشواط لا ترتاح

ولفت كيالي الانتباه إلى أن كل جواد حالة خاصة، مثلاً عندما يسخن جسم الحصان، نحاول إعطاءه "علف" بارد لتهدئته والحفاظ على تركيزه، وعندما يبرد جسمه تعطى الجياد "علف" ساخنًا يضم في مكوناته فيتامينات تتسبب في احتماء أو تسخين جسمه ولا تتسبب في خروج الجياد عن المألوف أو يغضبها أو تتسبب في خروجه عن المألوف وتسبب في عطائه داخل الميدان.