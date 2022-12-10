بطولة قفز السعودية.. كيالي: الجياد قبل الأشواط لا ترتاح

لا تتوقف الجياد المشاركة في بطولة "قفز السعودية" عن الحركة طوال فترة تواجدها في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية عن الحركة، إما بالسير مع "سائسها" أو الركض مع فارسها، ومنذ ساعات الصباح الأولى، لتكون في أتم جاهزيتها، وفقاً للفارس الأردني سمير كيالي مدرب ووالد الفارس نصوح والفارسة هدى.
وأوضح كيالي أن تحضير الجياد قبل المشاركة في المنافسات تحتاج لتدريب يومي ولا تمنح الراحة لأكثر من 24 ساعة، مؤكداً أن التدريب اليومي للجياد أمر مهم لتكون في قمة جاهزيتها وألا يرتاح كثيراً، لذا يحرص الفرسان على المشاركة بجيادهم في البطولات المحلية قبل المشاركة في البطولات لضمان الجهازية القوية، لذلك تجد إقامة بطولات محلية عدة قبل البطولات الكبرى أمثال البطولة الحالية.
البرنامج الغذائي للجياد وخاصة قبل الأشواط، بين كيالي أن الفارس والسائس يحرصان على منح الجياد الفيتامينات المكملة المسموح بها لتعويض ما فقده جسم الجياد خلال التدريب والمنافسات وخاصة السوائل، الأملاح، والغذاء الصحي لتكون معدته تعمل بشكل منتظم، وأيضاً للحفاظ على الجهاز الهضمي.
ولفت كيالي الانتباه إلى أن كل جواد حالة خاصة، مثلاً عندما يسخن جسم الحصان، نحاول إعطاءه "علف" بارد لتهدئته والحفاظ على تركيزه، وعندما يبرد جسمه تعطى الجياد "علف" ساخنًا يضم في مكوناته فيتامينات تتسبب في احتماء أو تسخين جسمه ولا تتسبب في خروج الجياد عن المألوف أو يغضبها أو تتسبب في خروجه عن المألوف وتسبب في عطائه داخل الميدان.