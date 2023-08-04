الهلال مهتم بضم لوكاس دينييه لاعب أستون فيلا الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع الفرنسي لوكاس دينييه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي و منتخب فرنسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لموقع "footmercato" الفرنسي فإن الهلال يدرس ضم لوكاس دينييه خلال الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق الإنجليزي مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لمدافع الفريق .
يلعب لوكاس دينييه البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أستون فيلا الإنجليزي منذ يناير 2022، قادمًا من إيفرتون، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2014 .
وسبق للاعب الفرنسي اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ليل، باريس سان جيرمان، روما (إعارة)، برشلونة، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو .
وتعاقدت إدارة الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.