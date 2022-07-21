أخضر الناشئين يواصل إعداده في معسكر الطائف استعدادًا للبطولة العربية

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يمتد حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب في الجزائر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران التمرير، لينتقل العمل عقبها على مران تكتيكي.
يُذكر أن بطولة كأس العرب ستقام في الجزائر خلال الفترة من الـ23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبلين.