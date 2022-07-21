أخضر الناشئين يواصل إعداده في معسكر الطائف استعدادًا للبطولة العربية

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يمتد حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب في الجزائر.