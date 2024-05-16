في أربع مدن.. الاتحاد السعودي يحتفي بيوم كرة القدم الآسيوي للواعدين

وفي ختام المهرجانات الـ 4 في الرياض، الدمام، جدة، الدوادمي، تم تكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات الفنية واللياقية، وذلك من أجل متابعتها والعمل على تطويرها في المستقبل.