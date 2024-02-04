الإيطالي "إنزاغي" على رادار الدوري السعودي

وقدّم إنزاغي البالغ من العمر 47 عاماً، مع فريق إنتر ميلان مستويات رائعة، حيث أحرز مع الفريق العديد من الألقاب المهمة، كما أنه يتصدر ترتيب جدول الدوري الإيطالي.