أخضر الصالات يواجه سان مارينو في ختام بطولة كرواتيا الدولية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا (الأحد)، مباراة تحديد المركزين الثاني والثالث للبطولة الدولية المقامة في كرواتيا، وذلك عندما يقابل منتخب سان مارينو.
وأنهى (أخضر الصالات)، اليوم (السبت)، تحضيراته للمباراة، بإجراء حصة تدريبية على صالة VALAMAR، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة، شهدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب أسامة باعبدالله الذي فضل الجهاز الفني عدم إشراكه بناءً على توصية الجهاز الطبي.
يُذكر أن هذه البطولة الدولية تمثل المرحلة الأخيرة، قبل التوجه إلى دولة الكويت الشقيقة، يوم (الجمعة) المقبل، والمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.