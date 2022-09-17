أخضر الصالات يواجه سان مارينو في ختام بطولة كرواتيا الدولية

وأنهى (أخضر الصالات)، اليوم (السبت)، تحضيراته للمباراة، بإجراء حصة تدريبية على صالة VALAMAR، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة، شهدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب أسامة باعبدالله الذي فضل الجهاز الفني عدم إشراكه بناءً على توصية الجهاز الطبي.