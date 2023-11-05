اتحاد البلياردو والسنوكر يعتمد آلية دوريات الأندية لموسم 2024

يُذكر أن اتحاد البلياردو والسنوكر يولي اهتماماً كبيراً بكافة الفئات والدرجات من خلال إقامة الدوريات بين الأندية لمختلف الأعمار للرجال والسيدات، وشهد موسم 2023 تنافساً قوياً ومثيراً بين الأندية، حيث لم يعرف أبطال الدوريات إلا في الجولة الأخيرة من كل دوري.