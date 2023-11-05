"رونالدو" يواصل تحطيم الأرقام.. صحف عالمية تتغنى بوصول لاعب النصر للهدف الـ400

وكتبت صحيفة "ge" البرتغالية: "رونالدو يصل إلى 400 هدف بعد اقترابه من نهاية الثلاثينيات من عمره، النجم البرتغالي ما زال يسجل أهدافًا بعد هذا العمر أكثر من واين روني ودروجبا طوال مسيرتهما، إنه كما قال مدربه كاسترو: "يواصل القيام بذلك كل أسبوع".