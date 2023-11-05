"رونالدو" يواصل تحطيم الأرقام.. صحف عالمية تتغنى بوصول لاعب النصر للهدف الـ400

تغنت العديد من صحف العالم بوصول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، للهدف رقم 400 خلال مسيرته الكروية، خلال مباراة فريقه أمام الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي.
ونجح النصر بالأمس -بقيادة رونالدو- في الفوز على نظيره الخليج بنتيجة (2/0)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة "the independent": "كريستيانو رونالدو يسجل الهدف رقم 400، افتتاحية رائعة يقود بها النصر للفوز على الخليج، وهو الهدف الـ12 للاعب البرتغالي في الدوري هذا الموسم؛ وهو ما يضعه في صدارة الترتيب".
وكتبت صحيفة "ge" البرتغالية: "رونالدو يصل إلى 400 هدف بعد اقترابه من نهاية الثلاثينيات من عمره، النجم البرتغالي ما زال يسجل أهدافًا بعد هذا العمر أكثر من واين روني ودروجبا طوال مسيرتهما، إنه كما قال مدربه كاسترو: "يواصل القيام بذلك كل أسبوع".
وأضافت الصحيفة: "رونالدو يصل إلى رقم مذهل رغم تقدمه في العمر؛ فقد سجل كريستيانو رونالدو 400 هدف في 477 مباراة رسمية، مع ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر، بالإضافة إلى منتخب البرتغال.
وتحت عنوان 400 هدف لرونالدو، علقت صحيفة "Record" بقولها، رونالدو لا يمكن إيقافه، حسَم مرة أخرى قائد المنتخب البرتغالي نتيجة المباراة لصالح فريقه النصر وقاده للفوز 2-0 على الخليج فريق بيدرو إيمانويل بالدوري السعودي.