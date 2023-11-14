لعدم جاهزيته.. مانشيني يسمح لـ"الدوسري" بمغادرة معسكر المنتخب في الأحساء

سمح المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني؛ اليوم، للاعب سالم الدوسري؛ بمغادرة معسكر المنتخب المقام حالياً في محافظة الأحساء.
جاء ذلك بناءً على التقرير الطبي المقدَّم من الجهاز الطبي للمنتخب بخصوص عدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباراتين القادمتين؛ لعدم جاهزيته وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي على أن يستكمل برنامجه العلاجي في ناديه.
وكان قد واصل المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في محافظة "الأحساء" استعدادًا لخوض الجولتيْن الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
واستكمل المدير الفني "روبرتو مانشيني"؛ برنامجه التدريبي بحصة مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مانشيني مناورة تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.
ولم يشارك اللاعب حسان التمبكتي؛ في الحصة التدريبية لتعرُّضه لوعكه صحية.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي، اليوم الثلاثاء، بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كليهما على "الملعب الرديف بنادي الفتح"، وتقرّر أن تكونا مغلقتَيْن أمام وسائل الإعلام.