في مهرجان ولي العهد.. لقاء مع ملاك الهجن يحقق العديد من مطالبهم

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور إبراهيم بن قاسم مدير الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة، بجميع الضيوف الحاضرين من ملاك ومهتمين ومشاركين، وقال إن "المهرجان لفت الأنظار بالحجم والاستعدادات والترتيبات الخاصة لهذه الرياضة العزيزة على قلوبنا، ووجود مثل ميدان الطائف والإمكانات فيه وتعزيز لدور الاتحاد وعلاقته مع الجهات المعنية ومع وزارة البيئة والزراعة".