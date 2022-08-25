في مهرجان ولي العهد.. لقاء مع ملاك الهجن يحقق العديد من مطالبهم

عقد الاتحاد السعودي للهجن، بالتزامن مع مهرجان ولي العهد للهجن، لقاء مع مُلاك الهجن بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتجنب المعوقات التي قد تواجه المُلاك وتلبية احتياجاتهم وتعزيز دور الوزارة تجاه الهجن والاهتمام بها.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور إبراهيم بن قاسم مدير الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة، بجميع الضيوف الحاضرين من ملاك ومهتمين ومشاركين، وقال إن "المهرجان لفت الأنظار بالحجم والاستعدادات والترتيبات الخاصة لهذه الرياضة العزيزة على قلوبنا، ووجود مثل ميدان الطائف والإمكانات فيه وتعزيز لدور الاتحاد وعلاقته مع الجهات المعنية ومع وزارة البيئة والزراعة".
وأضاف أن دور الوزارة يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الثروة الحيوانية وتحديدًا موروث الهجن وتطويرها والاهتمام بها.
وأوضح: "الخدمات البيطرية والأدوية المرخصة موجودة ولكن التنسيق مع الاتحاد السعودي للهجن يوفرها للملاك واحتياجاتهم والمختبرات والخدمات المتاحة للحفاظ على صحة سلالة الهجن".
وأسهم اللقاء في تعريف ملاك الهجن بالحقوق والمزايا والواجب تجاههم ودعمهم، وتم تخصيص منصة لطلبات العمالة حتى يستفيد منها مالك الهجن.
وفي ختام اللقاء شكر الجميع على الجهود والاستعداد التام في الأشواط الصباحية والمسائية وللمهرجان بشكل عام والفخر بمثل هذا النشاط في المملكة العربية السعودية.