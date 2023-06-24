مصادر "سبق": "الهلال" و"الشباب" مهتمان بالإيطالي "روبرتو مانشيني"

وتبحث إدارة الهلال عن أحد المدربين العالميين للتعاقد معه خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل من منصبه بنهاية الموسم الماضي، في حين تسعى إدارة الشباب للتعاقد مع مدير فني خلفًا للإسباني فيسنتي مورينيو، الذي تعاقد مع ألميريا الإسباني.