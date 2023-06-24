مصادر "سبق": "الهلال" و"الشباب" مهتمان بالإيطالي "روبرتو مانشيني"

دخل مسؤولو ناديَيْ الهلال والشباب في مفاوضات متقدمة لكسب خدمات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت مصادر قريبة الصلة للغاية بالمدرب الإيطالي لـ"سبق" أن المدرب طلب راتبًا سنويًّا يبلغ 30 مليون يورو، وأن تكون مدة التعاقد لثلاثة مواسم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المدرب عقب اجتماعه بمسؤولي الناديَيْن يدرس الآن المشروع الخاص بكل منهما؛ لاختيار الأفضل بالنسبة له.
وتبحث إدارة الهلال عن أحد المدربين العالميين للتعاقد معه خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل من منصبه بنهاية الموسم الماضي، في حين تسعى إدارة الشباب للتعاقد مع مدير فني خلفًا للإسباني فيسنتي مورينيو، الذي تعاقد مع ألميريا الإسباني.
ونجح الهلال بالأمس في حسم أولى صفقاته الصيفية؛ إذ تعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز حتى يونيو 2026.