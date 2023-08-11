للمرة الأولى في تاريخها الرياض تستضيف المنتدى الدولي للرياضة والسلام أكتوبر المقبل

ويتضمّن المنتدى الذي يُنظم بالتعاون مع مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، العديد من الجلسات التي تناقش الأحداث الرياضية الكبرى وتمكين الرياضة النسائية ورؤية المملكة 2030 في جانبها الرياضي وبرنامج جودة الحياة، إضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية؛ بمشاركة نخبة رياضيي العالم ورجال المال والأعمال وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.