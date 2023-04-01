لتعزيز جهوده في حماية المنافسات.. اتحاد القدم يطالب الأندية بالإبلاغ عن الحالات المشبوهة

طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية السعودية المشاركة في مختلف الدرجات والفئات، بأهمية تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تتعلّق بنزاهة المسابقة، مشيرًا إلى أنه لم يرصد أو يتلقَّ أي بلاغ في الجولات الماضية.

وقال الاتحاد في بيان إعلامي نشره، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق lntegrity SAFF للهواتف الذكية بتاريخ 8 أغسطس 2022 مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2022 بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية".