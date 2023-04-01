لتعزيز جهوده في حماية المنافسات.. اتحاد القدم يطالب الأندية بالإبلاغ عن الحالات المشبوهة

طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية السعودية المشاركة في مختلف الدرجات والفئات، بأهمية تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تتعلّق بنزاهة المسابقة، مشيرًا إلى أنه لم يرصد أو يتلقَّ أي بلاغ في الجولات الماضية.
وقال الاتحاد في بيان إعلامي نشره، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق lntegrity SAFF للهواتف الذكية بتاريخ 8 أغسطس 2022 مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2022 بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية".
وتابع البيان: "يؤكّد الاتحاد السعودي لكافة الأندية المشاركة في مختلف الدرجات والفئات، على أهمية تفعيل التطبيق الذي يواكب أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي، وإبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة".
وختم البيان بالقول: "ويأتي ذلك حرصًا من الاتحاد السعودي على تعزيز جهوده في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، علمًا بأن الاتحاد لم يرصد أو يتلقّ أي بلاغ في الجولات الماضية".