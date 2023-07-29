"ماكسيمين" يوجّه رسالة لناديه نيوكاسل يونايتد استعدادًا لانضمامه إلى الأهلي.. ماذا قال فيها؟

كما ذكر الصحفي "فابريزيو رومانو" أن صفقة ماكسيمين اقتربت من الحسم؛ حيث تم الانتهاء من الفحص الطبي منذ 8 أيام بالضبط، وتم توقيع المستندات، ولا توجد مشكلات على الإطلاق؛ مؤكدًا أن الأهلي سيعلن التعاقد مع اللاعب رسميًّا قريبًا.