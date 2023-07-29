"ماكسيمين" يوجّه رسالة لناديه نيوكاسل يونايتد استعدادًا لانضمامه إلى الأهلي.. ماذا قال فيها؟

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن توديع النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، ناديه الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، استعدادًا لانتقاله للعب بالدوري السعودي للنادي الأهلي خلال الموسم الجديد.
وكان اللاعب الفرنسي قد وجّه رسالة وداع لناديه الإنجليزي بحسابه الشخصي في "تويتر"، بعد نهاية مشواره مع الفريق؛ معبرًا عن مدى حبه لنيوكاسل، وللسنوات التي قضاها داخل أسواره، كما قدّم شكره للإدارة ولمشجعي وموظفي النادي الإنجليزي.
وقال الصحفي عبر "تويتر": آلان سان ماكسيمين: وداعًا لنيوكاسل قبل انتقاله إلى الأهلي.. اللاعب وقّع عقدًا مع النادي السعودي لمدة 3 سنوات.
كما ذكر الصحفي "فابريزيو رومانو" أن صفقة ماكسيمين اقتربت من الحسم؛ حيث تم الانتهاء من الفحص الطبي منذ 8 أيام بالضبط، وتم توقيع المستندات، ولا توجد مشكلات على الإطلاق؛ مؤكدًا أن الأهلي سيعلن التعاقد مع اللاعب رسميًّا قريبًا.
وينتهي عقد ألان سان ماكسيمين (26 عامًا)، مع نادي نيوكاسل يونايتد في صيف 2026، وكان قد انضم إليه في 2019 قادمًا من نيس الفرنسي.
ونجح الأهلي خلال الموسم الصيفي الجاري في التوقيع رسميًّا مع الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول، والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.