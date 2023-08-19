خطوات السعوديين تمكّنهم.. كارلو أنشيلوتي: من حق المملكة جذب كبار لاعبي العالم

قال المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي، إن الدوري السعودي لديه الحق الكامل في القيام بكل شيء وفق القواعد.
وإجابة عن سؤال لإحدى وسائل الإعلام الإسبانية في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة فريقه ريال مدريد و"ألميريا" حول ذهاب كبار اللاعبين في العالم إلى السعودية، أكّد كارلو أن "السعودية استثمرت كثيراً من الأموال لتحسين الدوري، وبالتالي لديهم الحق في القيام بذلك ما داموا يتبعون القواعد".
وتابع: "اللاعبون الكبار مهتمون بذلك، وخطوات السعوديين تعني تمكنهم من ذلك".
وشهد الدوري السعودي في الآونة الأخيرة انتقالات عديد من نجوم الكرة العالمية، ومن بينهم: "نيمار" و"محرز" و"بنزيما" والبرتغالي كريستيانو رونالدو، هدّاف ريال مدريد التاريخي.