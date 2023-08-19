خطوات السعوديين تمكّنهم.. كارلو أنشيلوتي: من حق المملكة جذب كبار لاعبي العالم

وإجابة عن سؤال لإحدى وسائل الإعلام الإسبانية في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة فريقه ريال مدريد و"ألميريا" حول ذهاب كبار اللاعبين في العالم إلى السعودية، أكّد كارلو أن "السعودية استثمرت كثيراً من الأموال لتحسين الدوري، وبالتالي لديهم الحق في القيام بذلك ما داموا يتبعون القواعد".