الاتفاق يواصل معسكره في فنربخشة لليوم الثالث.. ويقيم ممراً للسليتي

وحول المباريات الودية قال الدعلان:" سيخوض الاتفاق في معسكره بتركيا 6 مباريات ودية منها أربع مباريات مع منتخب عمان الأولمبي يوم 29 يوليو الجاري، ثم فريق توزلا سبور التركي يوم 2 أغسطس، بعد ذلك سيحل الاتفاق ضيفاً على نظيره فريق سكاريا سبور التركي يوم 7 أغسطس قبل أن يقابل فريق كوكسي الألباني يوم 9 أغسطس المقبل في رابع مبارياته الودية، على أن تعلن آخر مباراتين عند انتقال المعسكر إلى أزميت".