الاتفاق يواصل معسكره في فنربخشة لليوم الثالث.. ويقيم ممراً للسليتي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته لليوم الثالث بمعسكره الخارجي والذي يقام في تركيا من 24 يوليو حتى 18 أغسطس اليوم الأربعاء على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي بتدريب على فترتين صباحية ومسائية.
وكان التدريب الصباحي الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات، ثم دار تحد مهاري بالكرة بين المجموعات الثلاث أسفر عن تغلب الفريق الأزرق، ثم أدت المجموعات الثلاث تدريباً لياقياً بالجري حول الملعب لمدة 25 دقيقة.
فيما أقام لاعبو الاتفاق قبل بداية التدريب المسائي ممراً بمناسبة يوم ميلاد نعيم السليتي، بعد ذلك أدى الفريق تدريباً تنافسياً بين اللاعبين، قبل أن يقسم كارتيرون الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي والإنهاء بين المهاجمين والمدافعين، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب شهدت تحدياً وتنافساً بين المجموعات الثلاث استطاع الفريق الأزرق الحسم عبر ركلات الترجيح.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومسؤول إدارة الاحتراف والرخصة الآسيوية محمد الدعلان أن معسكر الفريق الشرقاوي الذي يقام في تركيا يسير بصورة مميزة، مشيداً بانضباطية اللاعبين وحماسهم الكبير لإنجاح المعسكر للظهور بشكل قوي خلال منافسات الموسم الجديد 2022/23 .
وحول المباريات الودية قال الدعلان:" سيخوض الاتفاق في معسكره بتركيا 6 مباريات ودية منها أربع مباريات مع منتخب عمان الأولمبي يوم 29 يوليو الجاري، ثم فريق توزلا سبور التركي يوم 2 أغسطس، بعد ذلك سيحل الاتفاق ضيفاً على نظيره فريق سكاريا سبور التركي يوم 7 أغسطس قبل أن يقابل فريق كوكسي الألباني يوم 9 أغسطس المقبل في رابع مبارياته الودية، على أن تعلن آخر مباراتين عند انتقال المعسكر إلى أزميت".