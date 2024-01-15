المنتخب السعودي يدشن المشوار الآسيوي أمام عُمان

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الثلاثاء ، مشاركته في النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا قطر 2023، أمام شقيقه العُماني، لصالح المجموعة السادسة .

ويلتقي الفريقان عند الساعة 8:30 مساءً، وذلك على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم الأسترالي "شون إيفانز".