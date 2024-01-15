المنتخب السعودي يدشن المشوار الآسيوي أمام عُمان

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الثلاثاء ، مشاركته في النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا قطر 2023، أمام شقيقه العُماني، لصالح المجموعة السادسة .
ويلتقي الفريقان عند الساعة 8:30 مساءً، وذلك على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم الأسترالي "شون إيفانز".
يدخل الأخضر في أول اختبار حقيقي في البطولة القارية التي كان آخر لقب حققه في 1996، للمدير الفني للأخضر الإيطالي "مانشيني" وسط منتخب جديد "مزيج بين عناصر الخبرة والمواهب الواعدة الشابة".
آمال عريضة وأحلام جديدة في المعترك الآسيوي، حيث يسعى عناصر الخبرة في الأخضر المتمثلة في وجود سالم الدوسري وفراس البريكان، إلى جانب الوجوه الشابة كفيصل الغامدي وعبد الرحمن غريب إلى تحقيق أهم ثلاث نقاط في بداية مشوار "الحلم الآسيوي" من أمام عُمان.