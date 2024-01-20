"دي سي يونايتد" الأمريكي يتوجّه إلى السعودية لمعسكر تدريبي يستمر 18 يوماً

يخطط فريق كرة القدم دي سي يونايتد الأمريكي؛ لإقامة معسكره التدريبي في المملكة العربية السعودية، وانتهى من وضع اللمسات الأخيرة على زيارة تستمر لمدة 18 يوماً.
وسيغادر يونايتد، الذي بدأ تدريباته هذا الأسبوع في ليسبورغ، إلى السعودية يوم الثلاثاء المقبل، وسيلعب مباريات ودية مع بعض الفرق السعودية.
وفقاً للمسؤولين في النادي، فإن المعسكر التدريبي في السعودية لن يكون الأول، وقد تتم إقامته بشكل سنوي في حال سارت التجربة بشكلٍ جيد.
ويقضي عادة يونايتد الجزء الأكبر من فترة الاستعداد قبل الموسم في فلوريدا أو كاليفورنيا ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، زار عديد من مسؤولي النادي، السعودية لتعزيز العلاقة والعمل على تنظيم المعسكر التدريبي القادم.
ومن المتوقع أن يستفيد الفريق الامريكي من هذه الزيارة من خلال تعزيز العلاقات الدولية، وتسويق العلامة التجارية للنادي في المملكة والشرق الأوسط بشكل عام، وقد تشمل المزايا الأخرى لهذه الرحلة توسيع قاعدة المشجعين وزيادة الانتشار العالمي للفريق.
يُذكر أن السعودية تعد واحدة من الوجهات المفضلة للأندية الرياضية العالمية لإجراء المعسكرات التدريبية والمباريات الودية والرسمية، نظراً للبيئة الرياضية والمرافق المتقدمة.