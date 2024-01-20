"دي سي يونايتد" الأمريكي يتوجّه إلى السعودية لمعسكر تدريبي يستمر 18 يوماً

ويقضي عادة يونايتد الجزء الأكبر من فترة الاستعداد قبل الموسم في فلوريدا أو كاليفورنيا ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، زار عديد من مسؤولي النادي، السعودية لتعزيز العلاقة والعمل على تنظيم المعسكر التدريبي القادم.