دوري روشن السعودي للمحترفين: "الاتحاد" في المواجهة المنتظرة أمام "الشباب"

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ24 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام 3 مباريات مثيرة على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يدخل التعاون اللقاء وهو بالمركز السادس، ولديه 37 نقطة، بينما يشارك العدالة بالمباراة وهو يمتلك 18 نقطة، ويقع بالمركز الـ14 .
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
يشارك الطائي بالمباراة وهو بالمركز الثامن ويمتلك 28 نقطة ، في حين يقع أبها بالمركز العاشر ولديه 27 نقطة.
يواجه الاتحاد نظيره الشباب في "كلاسيكو " مرتقب ، في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.
يدخل الاتحاد اللقاء وهو في صدارة الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث (50 نقطة).
مباراة مصيرية للطرفين، حيث يسعى الاتحاد للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وكسب النقاط الثلاث، وبالتالي توسيع الفارق مع أقرب المنافسين على اللقب وهو النصر.
كما هو الحال بالنسبة للشباب الذي لازال يتمسك بكامل حظوظه في المنافسة على نيل لقب الدوري.