دوري روشن للمحترفين.. "دوراتي" يمنح نقطة التعادل لـ "الوحدة" أمام "التعاون"

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الوحدة مع شقيقه نادي التعاون بهدف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.