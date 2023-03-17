دوري روشن للمحترفين.. "دوراتي" يمنح نقطة التعادل لـ "الوحدة" أمام "التعاون"

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الوحدة مع شقيقه نادي التعاون بهدف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف التعاون الكاميروني لياندر توامبا في الدقيقة 46 قبل أن يدرك الوحدة التعادل بواسطة محترفه الكوستاريكي أوسكار دوراتي في الدقيقة 65 من مجريات المباراة.
بتلك النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الخامس كما رفع الوحدة رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر.