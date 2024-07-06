"يورو 2024": إنجلترا تبلغ المربع الذهبي بركلات الجزاء على حساب سويسرا

قطع منتخب إنجلترا تأشيرة التأهل إلى نصف النهائي ببطولة اليورو؛ وذلك عقب فوزه على نظيره السويسري بركلات الجزاء الترجيحية (5-3) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم السبت على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن مباريات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي تقام في ألمانيا.
وتقدم منتخب سويسرا أولاً عن طريق المهاجم بريل إمبولو بعد أن تابع عرضية زميله فرويلر داخل مرمى بيكفورد، وذلك في الدقيقة الـ75.
فرحة منتخب سويسرا لم تدم طويلاً؛ إذ تمكن منتخب إنجلترا من تعديل النتيجة عبر نجم الأرسنال بوكايو ساكا من قذيفة صاروخية، سكنت شباك الحارس سومر في الدقيقة الـ80.
وفيما تبقى من وقت لم تتغير نتيجة المباراة؛ لتبقى على حالها بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ ليطلق الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو صفارة النهائية؛ ويلجأ الفريقان إلى خوض شوطَين إضافيَّين لحسم النتيجة.
وهذه هي المرة الثانية في تاريخ بطولة أمم أوروبا التي تصل فيها 3 مباريات في ربع النهائي إلى الوقت الإضافي بعد عام 2008.
ولم يشهد الشوط الإضافي الأول أي تغيير في عدَّاد المباراة الذي انتهى على نتيجة 1-1؛ ليتأجل حسم هوية المتأهل بين المنتخبَين إلى الشوط الثاني.
وفي الشوط الإضافي الثاني كاد منتخب سويسرا أن يخطف هدف الفوز بتصويبة البديل شاكيري، لكن القائم أبقى على نتيجة التعادل (1-1)؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح من علامة الجزاء.
وضرب منتخب إنجلترا موعدًا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا مع الفائز من مباراة تركيا وهولندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم من أجل فرصة بلوغ النهائي يوم 14 يوليو.