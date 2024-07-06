"يورو 2024": إنجلترا تبلغ المربع الذهبي بركلات الجزاء على حساب سويسرا

وضرب منتخب إنجلترا موعدًا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا مع الفائز من مباراة تركيا وهولندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم من أجل فرصة بلوغ النهائي يوم 14 يوليو.