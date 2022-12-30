"النصر" يختتم تحضيراته لمواجهة "الخليج".. وبعثة الفريق تغادر للدمام

اختتم لاعبو فريق النصر اليوم الجمعة، استعداداتهم لمواجهة الخليج مساء يوم غد السبت، في الدمام لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على جوانب لياقية متنوعة، وتدريبات تكتيكية مختلفة شملت النهج الذي سينتهجه المدرب في المباراة، قبل أن يؤدي الفريق مناورة على نصف الملعب.
وفور نهاية الحصة التدريبية، توجهت القائمة المختارة من قبل الجهاز الفني إلى مطار الملك خالد، للمغادرة إلى الدمام، تأهباً لمواجهة الغد، التي يستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يشار أن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادلين وهزيمة.