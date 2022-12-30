"النصر" يختتم تحضيراته لمواجهة "الخليج".. وبعثة الفريق تغادر للدمام

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على جوانب لياقية متنوعة، وتدريبات تكتيكية مختلفة شملت النهج الذي سينتهجه المدرب في المباراة، قبل أن يؤدي الفريق مناورة على نصف الملعب.