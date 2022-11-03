دورة الألعاب السعودية 2022.. تتويج الفائزين بمنافسات السهام والإسكواش والرماية

الإسكواش

وفي صالة الإسكواش بجامعة الملك سعود، اختتمت اليوم منافسات الإسكواش، التي أقيمت بمشاركة 16 لاعبًا، وحصد اللاعب عبد الرحمن مصطفى المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب محمد آل نصفان، الذي حلّ في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حقق اللاعب عبد العزيز أبورقة الميدالية البرونزية بعد تغلبه على اللاعب حسين الصادق في مباراة تحديد المركز الثالث. وتَوّج الفائزين: الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش.