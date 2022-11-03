دورة الألعاب السعودية 2022.. تتويج الفائزين بمنافسات السهام والإسكواش والرماية

توّجت الأميرة دليّل بنت نهار بن عبد العزيز، مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية؛ الفائزين والفائزات بمنافسات السهام التي اختتمت منافساتها اليوم الخميس، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.
منافسات السهام
واستمرّت منافسات السهام على مدار 3 أيام بمشاركة 48 لاعبًا ولاعبة، وأسفرت نتائجها عن فوز اللاعبة سارة بن سلوم بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القوس الأولمبي للسيدات، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة دلال المقرن، وجاءت اللاعبة هيفاء الخنيزان في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي منافسات الرجال حسم اللاعب منصور علوي المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القوس الأولمبي، وجاء فارس العتيبي في المركز الثاني والميدالية الفضية، أمام عبد الرحمن الموسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
القوس
وفي منافسات القوس المركب للرجال، حصد اللاعب معيض البقمي الميدالية الذهبية والمركز الأول، أمام أليكساندر ايغانتوس في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ عبد العزيز الروضان في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتوّج الفائزين والفائزات إلى جانب الأميرة دليّل بنت نهار: مشعل عبد العزيز الحكير رئيس الاتحاد السعودي للسهام، وتركي محمد الدربي نائب رئيس الاتحاد السعودي للسهام.
ختام الرماية
كما اختتمت عصر اليوم منافسات الرماية لفئة التراب، التي أقيمت في ميدان الرماية بالأمن العام بمشاركة 56 لاعبًا، وحسم فهد المطيري الميدالية الذهبية والمركز الأول، وحلّ دليم جابر القحطاني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء محمد منصور الشريدة في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين: الأمير فهد بن منصور بن سعد، والأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للرماية.
الإسكواش
وفي صالة الإسكواش بجامعة الملك سعود، اختتمت اليوم منافسات الإسكواش، التي أقيمت بمشاركة 16 لاعبًا، وحصد اللاعب عبد الرحمن مصطفى المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب محمد آل نصفان، الذي حلّ في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حقق اللاعب عبد العزيز أبورقة الميدالية البرونزية بعد تغلبه على اللاعب حسين الصادق في مباراة تحديد المركز الثالث. وتَوّج الفائزين: الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش.