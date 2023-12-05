دورة الألعاب السعودية 2023 : الشباب يتوج بذهبية كرة قدم الصالات للسيدات.. ورامي يحقق ذهبية كرة الطاولة البارالمبية

توجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، فريق الشباب للسيدات بذهبية كرة قدم الصالات ضمن دورة الألعاب السعودية 2023 بعد فوزه على النصر في المباراة النهائية بنتيجة 4-0، في الصالة الرياضية بنادي النصر، فيما حسم نادي الهلال الميدالية البرونزية بعد أن كسب القادسية بنتيجة 11-0.