الشباب يعاود تدريباته بمشاركة بانيغا وشراحيلي

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته تحضيراً لمواجهة الرائد "دورياً" السبت المقبل ، بقيادة المدير الفني مورينو الذي منح اللاعبين راحة يوم أمس بعد فراغهم من لقاء القوة الجوية. استهل المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، ثم أخضعهم المدرب لتمارين فنية في منتصف الملعب، تلاها مناورة تكتيكية في ثلثي الملعب شهدت تطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية.