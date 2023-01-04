رياضة

بعثة الأخضر السعودي تحطّ رحالها في البصرة.. للمشاركة في خليجي 25

لاعبو المنتخب السعودي خلال وصولهم مطار البصرة
لاعبو المنتخب السعودي خلال وصولهم مطار البصرة
سبق
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى مطار البصرة العراقي للمشاركة في بطولة كأس الخليج 25، التي تحتضن العراق منافساتها خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وكان في استقبال البعثة: عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لـ"خليجي 25".

وتلعب البطولة في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات: الإمارات، العراق "البلد المستضيف"، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عمان، واليمن.

ويفتتح الأخضر مشاركته في كأس الخليج بمواجهة نظيره اليمني، الجمعة المقبل، على أن يخوض الاثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المنتخب العماني، الخميس 12 يناير الجاري.

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