تعرف على آخر تطورات مفاوضات الشباب مع البوسني "رادي كرونيتش"

وبحسب ما أفادت به شبكة "transfermarkt" فإن العديد من الأندية تتنافس للحصول على خدمات كرونيتش، إذ أبدى كل من فنربخشة التركي، أوليمبيك ليون الفرنسي اهتمامهما باللاعب، إلى جانب اهتمام الشباب.