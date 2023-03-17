كريستيانو رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي

أعلن الإسباني روبيترو مارتينيز، تشكيلة منتخب البرتغال لخوض مباراتَيْ ليشتنشتاين ولوكسمبورغ في تصفيات بطولة أوروبا 2024، وجاء على رأس القائمة نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو.
وعيّن مارتينيز مدربًا للبرتغال في التاسع من يناير الماضي، بدلًا من فرناندو سانتوس، الذي أُقيل من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر إثر الإقصاء من الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب.
وقال مارتينيز، الجمعة، خلال إعلانه عن التشكيلة: إن ابن الـ38 عامًا "مهم جدًّا للمنتخب"، مضيفًا: "أنا لا أنظر إلى العمر".
وتبدأ البرتغال مشوارها في منافسات المجموعة العاشرة الخميس المقبل ضد ليشتنشتاين في لشبونة، قبل السفر إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.
ويحمل رونالدو، الذي بدأت مسيرته الدولية في أغسطس 2003، في مباراة ودّية ضد كازاخستان؛ الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية "118"، ومن المرشّح أن يعزّزه في حال شارك في المباراتين الأوليين لمنتخب بلاده في تصفيات البطولة التي أحرز لقبها عام 2016.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
للمرمى: ديوغو كوستا "بورتو"، جوزيه سا "ولفرهامبتون الإنجليزي"، وروي باتريسيو "روما الإيطالي".
للدفاع: ديوغو دالو "مانشستر يونايتد الإنجليزي"، جواو كانسيلو "بايرن ميونخ الألماني"، نونو مينديش ودانيلو بيريرا "باريس سان جيرمان الفرنسي"، بيبي "بورتو"، روبن دياش "مانشستر سيتي"، أنتونيو سيلفا "بنفيكا"، غونسالو إيناسيو "سبورتينغ"، ديوغو ليتي "يونيون برلين الألماني"، ورافايل غيريرو "بوروسيا دورتموند الألماني".
للوسط: جواو بالينيا "فولهام الإنجليزي"، روبن نيفيش "ولفرهامبتون الإنجليزي"، برناردو سيلفا "مانشستر سيتي"، برونو فرنانديش "مانشستر يونايتد"، جواو ماريو "بنفيكا"، ماتيوس نونيش "وولفرهامبتون"، أوتافيو مونتيرو "بورتو"، فيتينيا "باريس سان جيرمان".
للهجوم: كريستيانو رونالدو "النصر السعودي"، غونزالو راموس "بنفيكا"، جواو فيليكس "تشيلسي الإنجليزي"، رافايل لياو "ميلان الإيطالي"، وديوغو جوتا "ليفربول الإنجليزي".