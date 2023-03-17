كريستيانو رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي

وعيّن مارتينيز مدربًا للبرتغال في التاسع من يناير الماضي، بدلًا من فرناندو سانتوس، الذي أُقيل من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر إثر الإقصاء من الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب.