"سانتو": مباراة "الهلال" صعبة.. ضغط المباريات تسبب في إصابات لدى اللاعبين

أكد نونو سانتو مدرب الاتحاد، على صعوبة مباراة فريقه أمام الهلال في البطولة العربية، مشيراً إلى أن ضغط المباريات تسبب في إصابات لدى لاعبي فريقه.

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال في دور ربع نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية، مباراة الغد صعبة مثل باقي مباريات البطولة، فقد واجهنا فرقاً قوية في دور المجموعات وسنواجه فريقاً صعباً وسوف نستعد له بشكل جيد.

وأضاف: بسبب ضغط المباريات ظهرت إصابات في صفوف الفريق، واللاعب عبدالرزاق حمد الله سوف تتحدد اليوم مدى إمكانية مشاركته، حيث نعمل على انسجام اللاعبين الجدد داخل المجموعة، والتفاعل مع آلية العمل للحصول على النتائج التي نتطلع لها.

وتابع: ندخل جميع اللقاءات من أجل الفوز، ونستعد بشكل جيد دائماً، حققنا هدفنا بتصدّر مجموعتنا لضمان البقاء في الطائف، وعدم التعرض لإرهاق السفر، لكن هذا ليس عائقاً كبيراً بالنسبة للفرق الكبيرة.

وأفاد نونو سانتو: حرصنا على التدوير وإشراك جميع اللاعبين، ومنحنا التشكيلة الأساسية مساحة أكبر للمشاركة في المباريات الماضية، والجميع عمل بجد.

وأوضح المدير الفني البرتغالي أن النجم البرازيلي فابينيو لن يشارك مع الفريق في البطولة، موجهاً شكره لجماهير الاتحاد على دعمها المتواصل للفريق.

من جانبه، قال النجم البرازيلي كورونادو: أمامنا مباراة كبيرة غداً، وسوف نواصل التطور في المستوى في هذا اللقاء، الفريقان يملكان عناصر جيدة، وليس هناك أفضلية لفريق على آخر، والمهم الاستعداد الجيد للقاء فنياً وذهنياً، نتائج العام الماضي أمام الهلال ليست مقياساً لمستوانا، فقد أنهينا الموسم أبطالاً للدوري.