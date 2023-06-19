"الآسيوي": طلال حاجي أفضل لاعب في مباراة السعودية وطاجيكستان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم الأخضر طلال حاجي أفضل لاعب في مباراة طاجيكستان والسعودية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وساهم الحاجي بتأهل المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي من البطولة؛ وذلك بتسجيله هدفَي الانتصار في المباراة التي انتهت بفوز السعودية بهدفين دون مقابل.
وحافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأستراليا، ونقطة لكل من طاجيكستان والصين؛ لذا ضمن منتخب السعودية العبور إلى الدور ربع النهائي.