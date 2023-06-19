"الآسيوي": طلال حاجي أفضل لاعب في مباراة السعودية وطاجيكستان

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأستراليا، ونقطة لكل من طاجيكستان والصين؛ لذا ضمن منتخب السعودية العبور إلى الدور ربع النهائي.