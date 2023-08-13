"فودي بانيه" يكسر الزمن ويتأهل لكأس الملك فيصل

وجاء التأهل بعد فوز المهر بالشوط الخامس ضمن الحفل 30 لموسم سباقات الطائف 2023، الذي أقامه نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالحوية في الطائف، وهو الانتصار الثاني للمهر من ثاني مشاركة له في سجله السباقي، ليكسر بذلك زمن الأمهار لعمر 3 سنوات بزمن "1:53.25" دقيقة لمسافة الميل، ويتأهل المهر للمنافسة في شوط كأس الملك فيصل المخصص للجياد العربية الأصيلة عمر 3 سنوات الذي سيُقام بتاريخ 2 سبتمر القادم بميدان الملك خالد بالحوية في الطائف.