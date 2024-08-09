بعثة النصر تعود للرياض تأهباً للسوبر

وكان النصر قد دشن المرحلة الأولى من معسكره الخارجي في مدينة فارو البرتغالية في السابع من يوليو الماضي، خاض خلالها عدة مباريات ودية، قبل أن يغادر في الأول من أغسطس الحالي إلى إسبانيا، لإجراء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي.