بعثة النصر تعود للرياض تأهباً للسوبر

عادت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى مدينة الرياض، عقب نهاية المعسكر الخارجي، الذي أقامه الفريق في البرتغال، وإسبانيا، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024/202، حسبما ذكر النادي.
وكان النصر قد دشن المرحلة الأولى من معسكره الخارجي في مدينة فارو البرتغالية في السابع من يوليو الماضي، خاض خلالها عدة مباريات ودية، قبل أن يغادر في الأول من أغسطس الحالي إلى إسبانيا، لإجراء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي.
وخاض النصر خلال معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد، ثماني مباريات تجريبية، ستة منها في معسكر البرتغال، حقق خلالها ثلاثة تعادلات أمام فارينزي البرتغالي (1-1)، و لوليتانو (1-1) مقابل فوز وحيد على ماريتيمو، بهدف دون رد، و خسارتين من أمام بورتو البرتغالي برباعية نظيفة، و بورتيمونينسي بهدف دون رد.
كما لعب مباراتين وديتين في معسكر إسبانيا، الأولى أمام فريق غرناطة الإسباني، وخسرها بهدف دون رد، والثانية أمام ألميريا الإسباني وخسرها أيضاً بثلاثية نظيفة.
الجدير ذكره، أن النصر يستهل منافسات الموسم القادم، بمواجهة التعاون، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي تستضيفه مدينة أبها، خلال الفترة من 13 وحتى 17 أغسطس.