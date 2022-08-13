في بطولة المغرب الدولية.. أخضر الشاطئية يتغلب على الإمارات بسداسية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم (السبت)، على نظيره المنتخب الإماراتي الشقيق بنتيجة 6-3، في ثاني مبارياتهما ببطولة المغرب الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022م، في اللقاء الذي أُقيمت على الملعب المركزي المغربي لكرة القدم الشاطئية.
وفرض (أخضر الشاطئية)، سيطرته على اللقاء منذ بدايته واستطاع تسجيل ستة أهداف سُجلت عن طريق كل من وليد ناصر ومهند الصبحي ورمزي دكمان ووليد اليوبي ومبارك الدوسري وهدف عكسي في مرمى المنتخب الإماراتي.
هذا وسيخوض (الأخضر)، غدًا (الأحد)، مباراته الثالثة في البطولة عندما يلتقي نظيره المنتخب المصري.
يُذكر أن نظام حسم لقب البطولة عن طريق النقاط (الفريق الأكثر نقاطًا) يحقق اللقب والميدالية الذهبية.