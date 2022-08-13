في بطولة المغرب الدولية.. أخضر الشاطئية يتغلب على الإمارات بسداسية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم (السبت)، على نظيره المنتخب الإماراتي الشقيق بنتيجة 6-3، في ثاني مبارياتهما ببطولة المغرب الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022م، في اللقاء الذي أُقيمت على الملعب المركزي المغربي لكرة القدم الشاطئية.