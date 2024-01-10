الآسيوي يعلن طاقمَ حكام المباراة الافتتاحية لكأس آسيا قطر 2023

وستكون هذه المباراة رقم "13" لـ"فغاني" في كأس آسيا، خلال ظهوره الرابع بالبطولة؛ حيث عمل كحكم رابع في أربع مباريات خلال ظهوره الأول عام 2011، وأدار خمس مباريات في نسخة عام 2015 من بينها المباراة النهائية بين جمهورية كوريا وأستراليا التي توّجت باللقب، وأدار مباراتين في نسخة عام 2019.